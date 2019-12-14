» استقرار فى أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق

متابعات - أمينة عبد العال
شهدت أسواق الخضراوات والفاكهة استقرارا نسبيا لبعض السلع وارتفاعا لأسعار بعض السلع، حيث تراوحت أسعار البطاطس مابين 8 إلى 10 جنيهات وارتفعت أسعار الفاصوليا لتصل إلى 10 جنيهات، فيما بلغ سعر البسلة 16 جنيها.
وسجل كيلو الفلفل بالألوان 18 جنيها، والخيار سجل 7 جنيهات وسجل كيلو الليمون 12 جنيها والجزر 6 جنيهات والكوسة 12 جنيها، والطماطم 3 جنيهات.
أما عن أسعار الفاكهة سجل الرمان 6.5 جنيه والبلح سجل 8 جنيهات والقشطة 80 جنيها والعنب 5 جنيهات والجوافة 10 جنيهات.
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