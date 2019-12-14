» "مش أول مرة".. خطيبة الشرنوبي تكبره بعدة سنوات

14 ديسمبر 2019 - 02:17 م

عقب إعلان الفنان محمد الشرنوبي عن خطوبته من مديرة أعمال الفنانة أنغام، راندا رياض، تفاجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفارق العمر بينهما، ليشعر البعض بتكرار سيناريو خطوبته بالمنتجة سارة الطباخ، التي تكبره بـ 10 سنوات.

وبمراجعة تواريخ ميلاد الاثنين، تبين أن تاريخ ميلاد راندا هو 23 سبتمبر 1993، بينما تاريخ ميلاد الشرنوبي هو 4 يناير 1995، أي تكبره في العمر بـ سنتين.

وقد أعلن محمد الشرنوبي، خطبته على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة انغام، عبر حسابه على "إنستجرام"، منذ يومين، وسط حضور الأهل والأصدقاء.