» برلماني: منتدى السلام يوحد الرؤى لمستقبل أفضل بين الدول الأفريقية

14 ديسمبر 2019 - 02:20 م

قال اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربى، إن انطلاق النسخة الأولي لمنتدى السلام والتنمية المستدامين في أفريقيا في أسوان عاصمة الشباب الإفريقي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر ورئيس الإتحاد الأفريقي وبمشاركة كوكبة من الزعماء يمثل توطيد وترسيخ العلاقات المصرية الأفريقية.

أكد الجمال أن هذا المنتدى جاء بمبادرة أطلقها الرئيس السيسي من سوتشي إبان القمة الروسية الأفريقية تأكيدًا على السياسة المصرية تجاه أفريقيا في الانفتاح على القارة وتوطيد وترسيخ العلاقات المصرية الأفريقية والتي بدأت منذ سنوات وتبلورت بكل قوة في عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

تابع الجمال أن محور السلام المستدام يتمثل في تنفيذ مبادرة إسكات البنادق ووقف النزاعات المسلحة ومكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير المشروعة، كما يتمثل محور التنمية المستدامة وفقا لأجندة تنمية أفريقيا 2063 وذلك لحين استثمار موارد القارة لتحقيق آمال وطموحات شعوبها وزيادة التجارة بين دول القارة، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا فضلا عن تطوير البنية التحتية في قمة الدول الأفريقية وتنظيم دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلام والتنمية في القارة.

تابع الجمال أنه بقدر أهمية المنتدى في مناقشة ودراسة ووضع آليات التنمية والسلام المستدامين بقدر ما يحقق الترابط وتوطيد العلاقات بين دول القارة السمراء وتنسيق المواقف علي كافة الأصعدة وتوحيد الرؤى نحو مستقبل واعد ومشرق لأفريقيا.