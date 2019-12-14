» الضابط والدكتور والمحامي والمدرس.. تفسير 4 مهن بالمنام

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كشفت أسماء سالم، مفسرة أحلام، عن تفسير ودلالات رؤية بعض المهن في المنام، مثل مهن الضابط، والدكتور والمحامي والمدرس.

وقالت "سالم" خلال مقابلة ببرنامج "هي وبس" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة"، إن تفسير رؤية ضابط شرطة أو جيش أو حتى ملابسهم في المنام، تعني "ضبط الأمور" أو "الانضباط" أو "أشياء مشروطة".

وأضافت أن معنى تفسير الدكتور، ويجب في هذه الحالة الشخص الذي يرى المنام، لأنه لو كان مريضًا فهذا أمر نفسي وليس حلم، مشيرة إلى أن تفسير رؤية الدكتور في المنام، هو "معالجة مشكلة أو أمر ما أو أن هناك شخص حكيم يقترب من صاحب المنام".

وتابعت: "رؤية المحامي تعني أن الشخص لديه دائم النميمة والغيبة، أما لو بنوتة تنتظر الارتباط فهذا يعني أن الشخص الذي سترتبط به سيتحمل المسؤولية".

وختمت قائلة: "أما رؤية المعلم تعني الإحسان في الشيء، مثل الإحسان في تربية الأبناء، أو تسخير شخص يحل أمر ما".

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