نجمة شهيرة تظهر بدون حجاب وتستفز السعوديين بطريقة كلامها

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بدور البراهيم
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نجمة

سعودية

بدور البراهيم

مستفز

ظهرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية بدور البراهيم، بدون حجاب، في مقطع نشرته عبر، سناب شات، مع شقيقها ووصفه النشطاء في السعودية بالمستفز.

وأعلنت بدور البراهيم عن سعادتها لوجودها مع أهلها وأحبابها وأشقائها في السعودية، وقالت:" في أحلى من كده"، كما بدت تتحدث بطريقة غير اعتيادية بـ"دلع".

وقال شقيقها لها أنها أصبحت مثيرة للجدل هذه الأيام، لترد عليه سريعاً بحماس: "طبعاً…إذا عيال البراهيم ما يثيرون الجدل من يثير".

وأثار مقطع الفيديو غضب النشطاء، واصفين النجمة بأنها "مستفزة"، كما وجهوا انتقادات لشقيقها الذي يساعدها على ما تفعله.


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