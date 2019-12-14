أول تعليق لتركي آل الشيخ بعد عودته من رحلة العلاج

14 ديسمبر 2019 - 04:32 م

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عودته من رحلة العلاج خارج المملكة والتي استمرت ما يقارب أسبوعين بعد تدهور حالته الصحية.

وفي أول تعليق له عقب عودته لأرض المملكة، كتب عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" : "الحمدالله الرياض اخيراً.. اه يا هوا وتراب الرياض".

وأعلن تركي آل الشيخ صباح اليوم في مقطع فيديو عن بطولة استثنائية في لعبة "البلوت" جرى الاتفاق عليها مؤخراً لتكون ضمن فعاليات موسم الرياض، كما كشف عن أفكارٍ جديدة سيتم تنفيذها خلال فترة الموسم.

وحازت التغريدة على تفاعل كبير من جانب متابعيه، وانهالت عليه تعليقات تدعو له بالشفاء وسلامة عودته لأرض السعودية.

الحمدالله الرياض اخيراً???????????????? اه يا هوا وتراب الرياض — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 14, 2019