بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفين في فوز ليفربول على واتفورد

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المصريون

ليفربول

واتفورد

حقق فريق ليفربول فوزًا هامًا على واتفورد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء هدفا ليفربول عن طريق محمد صلاح فى الدقيقتين 38 من صناعة السنغالى ساديو مانى و89 من عمر المباراة، فيما ألغت تقنية الفيديو هدفاً للجناح السنغالى مانى فى الدقيقة 50 بداعى التسلل.

ورفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة فى صدارة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بينما توقف رصيد واتفورد عند 9 نقاط فى المركز الـ 20 والأخير.

وسجل محمد صلاح 84 هدفاً مع ليفربول بمختلف المسابقات الانجليزية والاوروبية منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الايطالي، ليحطم رقم لويس سواريز نجم برشلونة الاسباني الحالي الذي سجل 82 هدفاً مع ليفربول في جميع البطولات

وأحرز محمد صلاح 84 هدفاً في 126 مباراة، بينما سجل لويس سواريز 82 هدفاً في 133 مباراة، كما أحرز النجم المصري للمرة الثامنة في شباك واتفورد، ليصبح أكثر فريق سجل في مرماه بالتساوي مع فريق بورنموث.

لم تتوقف إنجازات محمد صلاح عند هذا الحد، بعدما سجل هدفه رقم 40 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "آنفيلد" منذ انتقاله لصفوف ليفربول موسم 2017\2018، أكثر بـ 5 أهداف من أي لاعب أخر.

وكان هذا الظهور الأخير لفريق ليفربول في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" قبل السفر إلى العاصمة القطرية "الدوحة" للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يخوض الاربعاء المقبل مباراة الدور نصف النهائي، فيما تقرر أن يواجه أستون فيلا الثلاثاء القادم بفريق الشباب ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعدما تعذر تأجيل اللقاء.



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