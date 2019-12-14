الإمارات تعلن موقفها من مفاوضات السعودية وقطر

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الدوحة

الأزمة الخليجية

هاجم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، دولة قطر اليوم السبت، على خلفية ظهور أحاديث عن مفاوضات بين الدوحة والسعودية لحل الأزمة الخليجية.

جاء هذا في تغريدة عبر حساب "قرقاش" على موقع "توتير"، واصفًا هذا الأمر بمحاولة من قطر لشق الصف العربي.

وشهدت الفترة الأخيرة ظهور عدة تقارير إخبارية تشير إلى وجود مفاوضات سرية بين السعودية وقطر في هذا الإطار.

وقبل نحو أسبوع قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر تقيم حوارا مع السعودية لحل أزمة الخليج، كاشفا عن عقد عدة اجتماعات بين مسؤولي البلدين في أماكن مختلفة.

واليوم السبت صرح الوزير بوجود تقدم في حل الأزمة لكنه وصفه بـ"البسيط".

تصريحات "آل ثاني" اليوم نقلتها وكالة رويترز على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، ردا على سؤال عما إذا كان أي تقدم قد تحقق خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت الأسبوع الماضي، إن "تقدما طفيفا (تحقق)، مجرد تقدم طفيف".

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