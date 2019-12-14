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قبل مواجهة حرس الحدود.. إصابة نجم الأهلي تدفعه لمغادرة المران

الرياضة

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
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محمد فضل- متابعات

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الاهلى

ياسر ابراهيم

تعرض ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى إصابة دفعته لمغادرة مران الفريق المقام حاليًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

واشتكى نجم الأهلي من الإصابة بالعضلة الضامة خلال مران الفريق الأخير قبل مواجهة حرس الحدود ببطولة الدوري، ليغادر مدافع الفريق الأحمر المران.

ويستعد النادي الأهلي لمباراة حرس الحدود في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والمحدد إقامتها على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم الأحد.


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