  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لبنان

حزب الله يفشل في اقتحام ساحة الشهداء ببيروت

أمطار غزيرة

شديد البرودة وأمطار تصل لحد السيول.. تعرف على طقس الغد

الحارثي

عائلة سعودي قُتل بالقاهرة: لن نتنازل

محمد صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفين في فوز ليفربول على واتفورد

ترامب

استقالة مسئول كبير في إدارة "ترامب"

قطر

قطر: هناك تقدم مبشر لحل الأزمة الخليجية

تركي آل شيخ

أول تعليق لتركي آل الشيخ بعد عودته من رحلة العلاج

رضا عبدالعال

رضا عبدالعال يقدم استقالته من تدريب بلدية المحلة:"كفاية كده"

ارشيفية

زوج يبتز زوجته بفيديوهات إباحية في أكتوبر..السبب صادم

بدور البراهيم

نجمة شهيرة تظهر بدون حجاب وتستفز السعوديين بطريقة كلامها

أشرف على مقتل "البغدادي"..

استقالة مسئول كبير في إدارة "ترامب"

عرب وعالم

ترامب
ترامب
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

موت الحقيقة!!

#

بالفيديو.. خطف مسئول كبير بوزارة الداخلية في بغداد

#

موقف مفاجئ من الداخلية اللبنانية بشأن استقالة "الحريري"

#

استقالة عضو كبير في فريق ترامب الاقتصادي

ترامب

البيت الأبيض

مقتل

البغدادى

تقدم مسئول كبير ضمن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستقالته من البيت الأبيض.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، فإن كبير مديري مجلس الأمن القومي لشؤون مكافحة الإرهاب وشبكات التهديد كريس ميلر، قدم استقالته من البيت الأبيض.

وكشفت أنه من المقرر أن يعود "ميلر" إلى العمل في وزارة الدفاع "البنتاغون"، دون الكشف عن سبب تركه البيت الأبيض.

وشارك ميلر في العديد من عمليات مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، بما في ذلك عمليات إنقاذ رهائن، وعمليات متعددة ضد تنظيم "داعش"، بما في ذلك مهمة تصفية زعيم التنظيم "أبو بكر البغدادي".

وكان ميلر بجوار مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، عندما بدأت الغارة التي قتلت البغدادي في سوريا أكتوبر.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
» مونديال الأندية.. بث مباشر لمباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي
» الهلال السعودي ينهئ أحلام الترجي بمونديال الأندية
» العثور على تمثال "أبو الهول" في المنيا
» ضربة قوية لدفاع الأهلي قبل مواجهة الحدود
» «تمساح» يثير ذعر المواطنين في اكتوبر
» «صلاح» يكشف السر وراء هدفه العالمي أمام واتفورد
» قبل مواجهة حرس الحدود.. إصابة نجم الأهلي تدفعه لمغادرة المران
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال سوسيداد
» بعد التخفيضات.. هذه أسعار سيارات "شيري" في مصر
» شاهد.. "صلاح" يسجل هدف تاريخي بالـ"كعب"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة