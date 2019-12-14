استقالة مسئول كبير في إدارة "ترامب"

14 ديسمبر 2019 - 05:29 م

تقدم مسئول كبير ضمن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستقالته من البيت الأبيض.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، فإن كبير مديري مجلس الأمن القومي لشؤون مكافحة الإرهاب وشبكات التهديد كريس ميلر، قدم استقالته من البيت الأبيض.

وكشفت أنه من المقرر أن يعود "ميلر" إلى العمل في وزارة الدفاع "البنتاغون"، دون الكشف عن سبب تركه البيت الأبيض.

وشارك ميلر في العديد من عمليات مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، بما في ذلك عمليات إنقاذ رهائن، وعمليات متعددة ضد تنظيم "داعش"، بما في ذلك مهمة تصفية زعيم التنظيم "أبو بكر البغدادي".

وكان ميلر بجوار مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، عندما بدأت الغارة التي قتلت البغدادي في سوريا أكتوبر.