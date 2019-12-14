شديد البرودة وأمطار تصل لحد السيول.. تعرف على طقس الغد

14 ديسمبر 2019 - 05:31 م

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس غد الأحد، حيث أكد اللواء هشام حسن طاحون، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض لحالة من عدم الاستقرار، من سقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول في بعض المناطق، وانخفاض بدرجات الحرارة عن المعدل الطبيعي لهذا التوقيت من العام بقيم تترواح 4 درجات مئوية.

ولفت رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى سقوط الأمطار تكون غزيرة الشدة على السواحل الشمالية ومدن القناة تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة الشدة على محافظات الوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد.

كما حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي المركبات أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية؛ بسبب وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق خاصة الصحراوية والمكشوفة، ناصحًا بضرورة القيادة بهدوء.

ونصح "شاهين" خلال حديثه لفضائية "إم بي سي مصر"، أصحاب الأمراض التنفسية والصدرية وكبار السن والأطفال، عدم التعرض المباشر للأتربة الناتجة عن الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض الحرارة إلى أقل من 19 درجة مئوية، محذرًا من طقس شديد البرودة غدًا، حيث تصل الحرارة إلى 16 درجة مئوية على القاهرة، لافتًا إلى أنه من المنتظر سقوط أمطار غزيرة علي السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمالي سيناء وتمتد حتى محافظات شمال الصعيد.