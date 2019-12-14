» «تمساح» يثير ذعر المواطنين في اكتوبر

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المواطنين

تمساح

اكتوبر

حال من الفزع أصابت أهالي مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد عثورهم على تمساح يتجول في الشارع، مما دفعهم لإخطار الأجهزة الأمنية.

وعلى الفور انتقل فريق بحث إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أن التمساح يبلغ طوله مترًا تقريبًا.

وتلقى قسم أول أكتوبر بلاغًا من الأهالي بمنطقة الحي السابع، المجاورة الثانية، يفيد بوجود تمساح بالطريق العام، فوجه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف الملابسات.

ونجحت فرق المباحث برئاسة المقدم إسلام مهداوى، رئيس المباحث، في وضع التمساح داخل قفص حديدي وإخطار الطب البيطري للحضور.

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