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حزب الله يفشل في اقتحام ساحة الشهداء ببيروت

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فشلت عناصر موالية لحزب الله وحركة أمل، في اقتحام ساحة الشهداء وجسر الرينغ وسط العاصمة اللبنانية بيروت، والاعتداء على المتظاهرين.

وكان عدد من أنصار الحزبين أقدموا على رمي الحجارة على بعض السيارات المتوقفة عند جسر الرينج (جسر أساسي يؤدي إلى وسط العاصمة اللبنانية) وباتجاه القوى الأمنية المتواجدة هناك، ما دفع قوات مكافحة الشغب إلى رمي القنابل المسيلة للدموع.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها عدد من الناشطين على مواقع التواصل، مجموعة من أنصار حركة أمل وحزب الله يتوجهون نحو الرينج هاتفين "شيعة، شيعة".

كما أعلن الصليب الأحمر اللبناني،عن إصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي تم نقله إلى المستشفى.

وعاد الهدوء إلى جسر الرينج ومحيطه مجددًا، بعد تعزيز أعداد عناصر مكافحة الشغب المتواجدين عند الجسر المذكور لمنع مناصري الثنائي الشيعي من التقدم باتجاه ساحة الشهداء، خوفاً من وقوع اشتباكات بينهم وبين عدد من المحتجين في الساحة.


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