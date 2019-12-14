حمد بن جاسم يعلن موعد إطلاق صفقة القرن

14 ديسمبر 2019 - 06:56 م

قال رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، إنه من المنتظر أن يتم إطلاق ما يعرف بـ"صفقة القرن" العام المقبل.

جاء هذا في تغريدة على حسابه في "تويتر" حيث كتب أنه "من المنتظر ان يتم إطلاق عملية السلام او ما يسمى بصفقة القرن في العام القادم في حال استمر نتنياهو في منصبه".

كما دعا إلى استعداد الجامعة العربية لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أنه "كانت هناك لجنة عربية لمتابعة قضية السلام الفلسطينية"، موضحًا أنها كانت تتعامل مع كل المبادرات والأطراف ولكنها جُمّدت.

وطالب بإعادة إحياء العمل بهذه اللجنة.