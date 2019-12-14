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أول تعليق تركي على تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق

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أوغلو والسراج اليوم
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الطيب حسين

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داود أوغلو

أوغلو

حكومة الوفاق

السراج

أصدر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أول تعليق بشأن تقديم أنقرة دعمًا عسكريًا لحكومة الوفاق الليبية، عقب اجتماعه برئيسها فايز السراج بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم.

"أوغلو" أكد أن تركيا مستعدة لتقديم المساعدة عند الضرورة، مشيرًا إلى أن بلاده لم تتلق طلبا من حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لتقديم دعم عسكري.

جاء هذا في تصريحات على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، عقب إطلاق خليفة حفتر، "معركة حاسمة" للسيطرة على العاصمة الليبية الخميس الماضي.

وذكّر تشاووش أوغلو بهذا الصدد بأن بلاده وقعت مؤخرا مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، تقضي إحداهما بالتعاون الأمني بين البلدين.

وأضاف: "حتى الآن، لن نتلق طلبا بخصوص تقديم دعم عسكري في ضوء تهديدات حفتر، لكن إذا طلبت الحكومة (الليبية) تقديم هذا الدعم، فتركيا ستنظر في طلبها وهي مستعدة لتقديم المساعدة عند الضرورة".

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