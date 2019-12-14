جهة سودانية رسمية تكشف عن احتمالية إعدام "البشير"

14 ديسمبر 2019 - 07:28 م

كشفت النيابة السودانية، اليوم السبت، عن احتمالية إعدام رئيس البلاد المعزول، عمر البشير.

وذكرت في بيان أن "البشير" ينتظر محاكمة في إطار قضايا أخرى، موضحة أنه قد يواجه حال إدانته بها عقوبة الإعدام.

وجاء في البيان أن الرئيس المعزول "ينتظره عدد آخر من القضايا تحت المادة 130 تشمل القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري".

وأوضحت النيابة أن العقوبة تصل في كل منها في حالة الإدانة إلى عقوبة الإعدام.

وأضاف بيان النيابة العامة السودانية "تباشر النيابة العامة الآن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه في أبريل 2019 وهي جرائم قتل المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، وجرائم التعذيب، وجرائم الاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات".