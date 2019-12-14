الزمالك يشكو الأهلي لـ«الفيفا» بسبب «كهربا»

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المصريون

الزمالك

الاهلى

كهربا

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، شكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ضد مجلس إدارة النادى الأهلى يتهمه فيها بتحريض محمود عبدالمنعم كهربا المنتقل حديثًا إلى صفوف الفارس الأحمر على الهروب من النادى الأبيض، والانضمام للنادى البرتغالى، تمهيدا للتعاقد معه عقب حصول اللاعب على بطاقة دولية مؤقتة.

ودعم مجلس إدارة القلعة البيضاء شكواه ضد اللاعب بمجموعة من الفيديوهات والتصريحات والأخبار التي تؤكد أن مجلس إدارة الأحمر قام بتحريض اللاعب، وتُسمى هذه الشكوى في الاتحاد الدولى شكوى تحريضية، ويوجد في قوانين «فيفا» ما يتعلق بمثل هذه الأمور، والتى يترتب عليها توقيع عقوبات على النادى المحرض للاعب على الهروب.

من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن النادى لن يترك حقه في اللاعب، وأن الملف بالكامل أمام الاتحاد الدولى، كما أن المجلس قدم شكوى في الأهلى لتحريضه اللاعب على الهروب من النادى، على الرغم من ارتباطه مع النادى بعقد ممتد.

وقال رئيس الزمالك: «هل هذه هي المبادئ التي يتحدثون عنها؟ هل المبادئ أن تقوم بتحريض لاعب للهروب من ناديه حتى تتعاقد معه؟ النادى لن يترك حقه سواء من اللاعب أو من الأهلى، وسنحصل عليه مهما كانت المدة، خصوصا من اللاعب الذي نسى فضل الأبيض عليه منذ التعاقد معه من نادى إنبى، حيث إن اللاعب اكتسب شهرته من الزمالك، وكل الأموال التي تقاضاها سواء داخل النادى أو في الإعارات كانت بفضل تواجده في الزمالك، حتى انضمامه للمنتخب كان بسبب تواجده في الزمالك، وبعد كل هذا لم يصن الجميل، بعدما كان يبكى على الفريق ويحتفل مع الجماهير ويُقبل شعار النادى.

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