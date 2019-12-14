نوريتش يمنح ليفربول هدية ثمينة بالتعادل مع ليستر سيتي

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الدوري الإنجليزي

المصريون

ليفربول

ليستر

نوريتش

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة لقاء ليستر سيتي أمام نوريتش سيتي، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وسجل تيمو بوكي هدف نوريتش في الدقيقة 26، بينما سجل حارس نوريتش هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 38 لتنتهى المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعطل نوريتش بهذه النتيجة ليستر سيتي الوصيف في مطاردته لليفربول وتوسع الفارق مع الريدز متصدر البريميرليج لـ10 نقاط.

وبذلك النتيجة توقفت سلسلة انتصارات ليستر في الدوري الإنجليزي والتي استمرت لـ8 مباريات متتالية.

وأصبح رصيد ليستر 39 نقطة في الوصافة، بينما بات لدى نوريتش 12 نقطة في المركز قبل الأخير.


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