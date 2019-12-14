  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
متدى شباب العالم

بث مباشر.. الجلسة الافتتاحية لمنتدى شاب العالم 2019

أبي أحمد

الشعب الإثيوبي يفاجئ آبي أحمد بتحرك غير متوقع

الاهلى والزمالك

الزمالك يشكو الأهلي لـ«الفيفا» بسبب «كهربا»

عمر البشير

جهة سودانية رسمية تكشف عن احتمالية إعدام "البشير"

نتنياهو وكوشنر

حمد بن جاسم يعلن موعد إطلاق صفقة القرن

لبنان

حزب الله يفشل في اقتحام ساحة الشهداء ببيروت

أمطار غزيرة

شديد البرودة وأمطار تصل لحد السيول.. تعرف على طقس الغد

الحارثي

عائلة سعودي قُتل بالقاهرة: لن نتنازل

محمد صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفين في فوز ليفربول على واتفورد

ترامب

استقالة مسئول كبير في إدارة "ترامب"

الشعب الإثيوبي يفاجئ آبي أحمد بتحرك غير متوقع

عرب وعالم

أبي أحمد
أبي أحمد
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

رد فعل غير متوقع من طفل بعد دهس سيارة لوالدته

#

أخو هيثم أحمد زكي يظهر في مكان صادم مع فنانة شهيرة

#

مشاري راشد يفاجئ محبيه بفيديو غير متوقع

#

السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء إثيوبيا

سد النهضة

إثيوبيا

نوبل للسلام

أبي أحمد

اخبار اثيوبيا

شهدت إثيوبيا تحركًا مفاجئًا من الشعب، احتفاءً برئيس وزراء البلاد آبي أحمد، على خلفية فوزه بجائزة نوبل للسلام، حيث باغته بترحيب حار.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية، إن القصر الرئاسي الإثيوبي أقام حفل عشاء تكريما لرئيس الوزراء الحائز مؤخرا على جائزة نوبل، ودعي الى الحفل كبار المسؤولين في البلاد.

وبهذه المناسبة، ألقت الرئيسة سهلورك خطاب قالت فيه :"رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد الذي حصل على الجائزة وجد ترحيبا حارا من قبل الشعب الإثيوبي عند عودته إلى أديس أبابا."

وأضافت: "أن جائزة رئيس الوزراء جعلت بلدنا يرتقي إلى قمة العالم وجعل مواطنينا فخورين."مشيرة أن الجائزة كانت مصدر إلهام وقوة عظيمين لبقية البلاد وللمجتمع المحب للسلام بأكمله.

ومن جانبه، شكر رئيس الوزراء الدكتور آبي جميع الذين استقبلوه عند رجوعه إلى أديس أبابا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي يواجه معارضة من أحد أقرب حلفائه لاقتراحه دمج الائتلاف الحاكم في حزب جديد.

جاء هذا بعد تصريح وزير الدفاع ليما ميجيرسا، نهاية الشهر الماضي، بأنه يرفض الدمج المتعجل للأحزاب السياسية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» إجراء جديد من النيابة بشأن المتهمة بتعذيب نجلها
» خلطة سحرية لعلاج انسداد الشرايين.. تعرف على التفاصيل
» الصحف الإنجليزية تتغنى بـ«صلاح» بعد تألقه أمام واتفورد
» أول تعليق تركي على تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق
» برشلونة يسقط في «فخ» التعادل أمام ريال سوسيداد
» أحمد فتحي يرد على عرض الـ20 مليون من الزمالك
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
» مونديال الأندية.. بث مباشر لمباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي
» الهلال السعودي ينهئ أحلام الترجي بمونديال الأندية
» العثور على تمثال "أبو الهول" في المنيا
» ضربة قوية لدفاع الأهلي قبل مواجهة الحدود

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة