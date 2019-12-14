«أحمد حلمي» يفاجئ الجميع ويلقي كلمة في منتدى الشباب

ألقى الفنان السينمائي أحمد حلمي، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019، والتي جاءت جميع معانيها عن الإنسانية، التي تجمع البشر مهما كان اختلافهم وخلافهم.

وقال أحمد حلمي في كلمته، أود في البداية أن أعرفكم بنفسي وجنسيتي، ثم صمت قليلًا وعقب: "أنا مش ناسي إسمي أنا فاكره كويس، لكن حسيت انه مش مهم".

وأضاف حلمي: "ممكن تقولي إني نسيت جنسيتي، لكن أنا منسيتهاش، لأني حافظها وبفتخر بيها في كل مكان، بس حسيت انه مش هايفرق الكلام من عدمه".

وتابع: "على الرغم من اختلافنا إلا إن ربنا، خلق حاجه اسمها الإنسانية جوه كل الإنسان بتخليك تتقبل الآخر وتتعاطف معاه وتحبه وتسمعه مهما كان مختلف".

وأضاف: "حتى لو فيه اختلاف مش لازم نحول جماله لخلاف، اللي خلق اختلافنا في أسماءنا، خلق حاجه مشتركة مفيهاش خلاف ولا اختلاف، وهي الإنسانية والدليل على كده إن كلنا متجمعين في قاعة واحدة علشان هدف واحد"، مختتمًا "اللي جمعنا إنسانيتنا".

وانطلقت منذ قليل الجلسة الافتتاحية على أن يستمر المؤتمر حتى يوم السابع عشر من الشهر الجاري.

وبدأت منذ قليل مساء السبت 14 ديسمبر 2019، فعاليات مؤتمر منتدى شباب العالم 2019، في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

ويأتي مؤتمر الشباب هذا العام في نسخته الثالثة، حيث أقيمت النسخة الأولى في عام 2017 فيما يشارك ي هذه النسخة أكثر من 5000 شاب وشابة من جميع أنحاء العالم.

وشهدت قاعة المؤتمرات يومي الخميس والجمعة قبيل المنتدى، ورش عمل تحضيرية لشباب العالم المشاركين في المؤتمر، لتأهيل الشباب الوافدين من 160 دولة في شتى بقاع الأرض.

فيما أجرت مدينة شرم الشيخ الواقعة على البحر الأحمر استعداداتها، لاستقبال الوفود المشاركين، وتنظيم منتدى الشباب على أعلى مستوى من الاحترافية.

وعلى الصعيد الأمني أجرت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء، استعدادات مكثفة وانتشار أمني مكثف، وتأمين كل المداخل المؤدية للمدينة على الجانب البري والبحري.