مصادر مقربة من «أبوتريكة» تكشف حقيقة عودته إلى مصر

14 ديسمبر 2019 - 09:11 م

قالت مصادر مقربة من النجم محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، إن لا صحة لما تم تداوله خلال الأيام الماضية، بشأن صدور قرار برفع اسمه من قوائم الإرهاب والسماح له بالعودة إلى مصر.

وأضافت المصادر لـ"المصريون"، أن "ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن أبو تريكة ليس إلا آراء اجتهادية من البعض، لكن على أرض الواقع لا يوجد جديد يمكن قوله أو الإعلان عنه".

وأشارت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها، إلى أنه "في حال صدور أية قرارات رسمية في هذا الصدد، سيتم الإعلان عنها فورًا"، متمنية إنهاء الأمر في القريب العاجل والسماح له بالعودة إلى وطنه الذي يحظى فيه بشعبية واضحة.

وتزامنًا مع تم تداوله، نشر "أبو تريكة"، تغريدة غامضة عبر حسابه الشخصي على مواقع "تويتر"، قال فيها: "كل عسير إذا استعنت بالله فهو يسير"، ما فسره البعض على قرب عودته لمصر.

وخلال الأيام الماضية، تداولت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بصدور قرار من محكمة النقض بإلغاء إدراج أبو تريكة من قوائم "الكيانات الإرهابية"، وإسقاط كافة التهم عنه، غير أنه لا يوجد بيان رسمي يفيد بصحة ذلك.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن "مصدر قانوني" – لم تسمه - قوله إن آخر قرار صدر بشأن اللاعب كان من محكمة النقض بتاريخ 4 يوليو 2018، بإلغاء إدراجه على قوائم الإرهاب، لكن موقفه القانوني لم يتغير بعدما صدر قرار ثان من محكمة الجنايات بإدراجه مرة أخرى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وهذا ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول أنباء عن رفع اسم اللاعب من قائمة الكيانات الإرهابية، إذ تم إثارة المسألة أكثر من مرة لكن بعد ذلك يثبت عدم صحتها.

من جانبه، قال أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ‎ ، إن "الأخبار المتداولة حول رفع اسم اللاعب من قوائم الإرهاب، غير صحيحة".

وأوضح لـ"المصريون"، أنه "لا يوجد ثمة تأكيد من محكمه النقض أو ما يفيد صحة تلك الأخبار، وحتى وإن صحت فإن مجرد رفع اسم أي شخص من قوائم الكيانات الإرهابية لا يعني بالضرورة الحصول علي "صك الغفران" من كافه القضايا التي يمكن أن يكون مدانًا فيها".

وتابع: "أبو تريكة مثلًا رغم أنه سبق وقضت محكمه النقض بإزالة اسمه من قوائم الكيانات الإرهابية في إحدى القضايا، إلا أنه كان علي القائمة في قضيه أخرى".

وفي 30 أبريل عام 2018، نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا من محكمة جنايات القاهرة بإدراج أبو تريكة للمرة الثانية هو و1529 شخصية على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وأبو تريكة واحد من أبرز نجوم كرة القدم، ويلقب بـ"الماجيكو" و"الساحر" و"أمير القلوب"، وقد اعتزل كرة القدم عام 2013 بعد مسيرة حافلة مع ناديه الأهلي ومنتخب مصر.

ودوليًا فاز مع منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا عامي 2006 و2008، والمشاركة في كأس العالم للقارات 2009، ومع الأهلي فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا خمس مرات، وكأس السوبر الأفريقي أربع مرات، والدوري المحلي سبع مرات، والكأس المحلية ثلاث مرات، وكأس السوبر المحلي أربع مرات.

وحصد اللاعب عدة جوائز، منها الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة أربع مرات ، وهو الهداف التاريخي لدوري أبطال أفريقيا برصيد 33 هدفًا، واختير سفيرا للكرة الأفريقية عام 2014، واختير ضمن أساطير الرياضة الشعبية الأولى في معظم أنحاء العالم.