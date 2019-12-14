» «جريزمان»: علينا التعلم من أخطاءنا قبل مواجهة الريال

14 ديسمبر 2019 - 09:29 م

أبدى أنطوان جريزمان، مهاجم فريق برشلونة والمنتخب الفرنسي، عدم رضائه عن التعادل مع ريال سوسيداد، مشيرًا إلى فريقه عليه أن يتعلم من هذا الأمر قبل مواجهة الريال في الكلاسيكو.

وقال «جريزمان» في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "لقد خلقنا الفرص لتسجيل الهدف الثالث، إنه لأمر مخز أن لا نفوز، قدمنا كل شيء، والآن علينا التعلم والتحسن من أجل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأربعاء المقبل".

وتابع النجم الفرنسي: "لقد بدأوا المباراة بشكل جيد للغاية وكنا في حالة تكتيكية سيئة، وفي النهاية قمنا بتعديل الوضع، وخلقنا الفرص لكننا لم نتمكن من الفوز".

وعن عدم احتفاله عندما سجل الهدف الأول أمام فريقه السابق أتم جريزمان: " لن أحتفل أبدًا بأي هدف هنا، لقد سجلت في ملعب سويسيداد القديم والجديد ولم أحتفل، ذلك لأني أكن احترامًا كبيرًا لأولئك الذين قدموا لي كل شيء".

وبهذا التعادل عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، مؤقتًا في انتظار مباراة ريال مدريد الثاني برصيد 34 نقطة وفالنسيا غدًا الأحد.