» منتدى الشباب.. إفريقي يروى تفاصيل صادمة نزعت منه طفولته

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نيشال بانينو
نيشال بانينو
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شرم الشيخ

أحمد حلمي

مؤتمر الشباب

شباب العالم

روى نيشال بانينو، أحد أهم المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، تجربة قاسية له، تعرض لها عندما كان في سن الخامسة من عمره.

وقال بانينو، إنه عندما كان في الخامسة من عمره اختطفته مجموعة مسلحة وهو يلعب مع أصدقائه واستقلوا سيارة وقاد به مختطفوه إلى طريق مقطوع وبعد ساعات أنزلوه فى مكان غير معروف وقالوا له أنتم من ستحررون جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف نيشال بانينو، أن المجموعة المسلحة أجبرته على قتل أحد أصحابه وبالفعل قام بذلك، وبعد فترة من التدريب أخذوهم إلى قرية بها إمدادات طبية وغذائية وقالوا لنا هذه هى المساحة التى ستبدأون منها تحرير الكونغو.

وتابع نيشال بانينو، أنه بعد فترة استطاع الهروب والعودة الى أهله، مشيرا إلى أنه انتهى به الحال إلى رجل أعاده إلى منزله.

وأشار نيشال، أن الهروب والعودة إلى أهله كان من أكبر المخاطر والتحديات التى مرت به طوال حياته فى ذلك الوقت.وانطلقت منذ قليل الجلسة الافتتاحية على أن يستمر المؤتمر حتى يوم السابع عشر من الشهر الجاري.

وبدأت منذ قليل مساء السبت 14 ديسمبر 2019، فعاليات مؤتمر منتدى شباب العالم 2019، في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

ويأتي مؤتمر الشباب هذا العام في نسخته الثالثة، حيث أقيمت النسخة الأولى في عام 2017 فيما يشارك ي هذه النسخة أكثر من 5000 شاب وشابة من جميع أنحاء العالم.

وشهدت قاعة المؤتمرات يومي الخميس والجمعة قبيل المنتدى، ورش عمل تحضيرية لشباب العالم المشاركين في المؤتمر، لتأهيل الشباب الوافدين من 160 دولة في شتى بقاع الأرض.

فيما أجرت مدينة شرم الشيخ الواقعة على البحر الأحمر استعداداتها، لاستقبال الوفود المشاركين، وتنظيم منتدى الشباب على أعلى مستوى من الاحترافية.

وعلى الصعيد الأمني أجرت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء، استعدادات مكثفة وانتشار أمني مكثف، وتأمين كل المداخل المؤدية للمدينة على الجانب البري والبحري.


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