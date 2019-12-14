  • الأحد 15 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:42 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خالد النبوي

خالد النبوي: هذا هو سر نجاح مسلسل "ممالك النار"

العقارات

خبير: العقارات ستعود مرة أخرى للصدارة بـ 2020

منتجات استهلاكية

اقتصادي يكشف: هذا الأمر سيوفر منتجات بأسعار مخفضة

تركي آل الشيخ

أول تصريح من "آل الشيخ" بعد شفاءه وعودته للسعودية

أرشيفية

رغم التحذيرات.. الحكومة تسقط مجددًا في اختبار الطقس السيئ

الدولار

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

أبوتريكة

مصادر مقربة من «أبوتريكة» تكشف حقيقة عودته إلى مصر

السيسي

"السيسي" يكشف عن حلمه الذي تحقق

أبي أحمد

الشعب الإثيوبي يفاجئ آبي أحمد بتحرك غير متوقع

الاهلى والزمالك

الزمالك يشكو الأهلي لـ«الفيفا» بسبب «كهربا»

في غزة..

"حماس" تندد بـ"عنصرية" إسرائيل ضد المسيحيين

عرب وعالم

حماس
حماس
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

محامي الرئيس الأمريكي يلوح بـ"طوق الأمان" ضد خيانة ترامب

#

عنصرية جديدة ضد "صلاح"

#

مذكرة بـ «الصحفيين» ضد رئيس الزمالك

#

وصفت بـ" المجنونة".. رسالة عنصرية لنتنياهو تشعل فيسبوك

نددت حركة "حماس"، السبت، بـ"عنصرية" إسرائيل ضد المسيحيين في قطاع غزة، بعد أن قررت حرمانهم من المشاركة في احتفالات أعياد الميلاد بمدينتي القدس وبيت لحم، حيث يوجد العديد من المواقع المسيحية المقدسة.
وتبدأ هذه الاحتفالات الأسبوع القادم لدى الطوائف المسيحية في القدس وبيت لحم، وتستمر حتى يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال عضو مكتب العلاقات الدولية بـ"حماس"، باسم نعيم، في بيان، إن "هذه السياسة الممنهجة، والتي تتكرر في كل عام تعكس عنصرية هذا الكيان، وتكذب كل ادعاءاته بالديموقراطية واحترام حقوق الإنسان".
واتخذت إسرائيل، العام الماضي، قرارًا مشابهًا، ثم تراجعت عنه في اللحظات الأخيرة بعد تدخلات دولية.
وأكد نعيم أنه "من حق كل أبناء شعبنا التحرك بحرية وسهولة والوصول إلى أماكن العبادة وممارسة شعائرهم الدينية دون أي إعاقة أو مماطلة".
ويوجد عدة آلاف من المسيحيين الفلسطينيين في غزة، بحسب تقديرات فلسطينية.
ودعا نعيم المجتمع الدولي إلى "الضغط على دولة الاحتلال لاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل للمواطنين تحت الاحتلال حرية الحركة وحرية ممارسة شعائرهم الدينية".
وتحاصر إسرائيل أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، منذ صيف 2006، حين فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.
كما دعا نعيم إلى "معاقبة هذا الكيان العنصري وقادته على ممارساتهم العنصرية".
والجمعة، نقلت هيئة البث العبرية (رسمية)، عن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو رطن، قوله إنه "لن يُسمح للمسيحيين من سكان غزة بزيارة الأماكن المقدسة في بيت لحم والقدس، خلال فترة أعياد الميلاد المجيدة الوشيكة".
وأوضح أن "هذا القرار اتُخذ بسبب معارضة جهاز الأمن العام (الشاباك) لإجراء هذه الزيارات". -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» جهة سودانية رسمية تكشف عن احتمالية إعدام "البشير"
» بسنت فهمي تكشف خطة للارتقاء بالشهر العقاري
» هذا ما قالته أول عارضة أزياء محجبة بمنتدى شباب العالم
» كلمة مؤثرة للفنان أحمد حلمي بمنتدى شباب العالم
» ميركل تحذر من هجرة الشركات إلى خارج ألمانيا
» حمد بن جاسم يعلن موعد إطلاق صفقة القرن
» "حماس" تندد بـ"عنصرية" إسرائيل ضد المسيحيين
» ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 663 جنيهًا
» مونتيري يضرب موعدًا مع ليفربول بمونديال الأندية
» منتدى الشباب.. إفريقي يروى تفاصيل صادمة نزعت منه طفولته
» البيت الأبيض: الخلاف بين "ترامب" و"ميلانيا" مثل أي زوجين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة