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اشتباكات بين الأمن ومحتجين في ساحتين بالعاصمة اللبنانية

عرب وعالم

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المصريون ووكالات

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في لبنان.. تعزيزات أمنية وضرب وتراشق بين المتظاهرين

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء السبت، اشتباكات بين عناصر من قوات الأمن ومحتجين في ساحتين.
وأفادت مراسلة الأناضول بأن محتجين حاولوا دخول "ساحة النجمة"، قرب مقر مجلس النواب (البرلمان)، لكن قوات مكافحة الشغب منعتهم، ثم وصلت تعزيزات من الجيش.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوات الأمن أطلقت قنابل مسيلة للدموع، فيما عمد المتظاهرون إلى رشق العناصر الأمنية بكل ما توفر أمامهم.
وذكر الصليب الأحمر اللبناني، عبر "تويتر"، أن 4 فرق من الصليب الأحمر تعمل على إسعاف مصابين (لم يحدد عددهم).
وفي ساحة "رياض الصلح"، وسط بيروت، أطلقت قوات أمنية قنابل مسيلة للدموع من أجل تفريق المحتجين.

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