للأسبوع الـ57.. "السترات الصفراء" تتظاهر في شوارع فرنسا

14 ديسمبر 2019 - 10:40 م

شهدت العديد من المدن الفرنسية، السبت، مظاهرات لحركة "السترات الصفراء"؛ احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.



وانطلق نحو 300 شخص في مسيرة من ميدان "ستيان دورف" في باريس إلى ضاحية "لا ديفينس"، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أوقفت الشرطة متظاهراً واحداً أثناء المسيرة.

وتعد مظاهرة السبت، الـ57 لمحتجي السترات الصفراء، حسب مراسل الأناضول.

وفي مدينة نانت غربي البلاد، تجمع العشرات من "السترات الصفراء" أمام مركز تجاري وسط المدينة، منددين بسياسة الحكومة الاقتصادية.

كما شهدت العديد من المدن الأخرى مظاهرات مماثلة، في حين لم تعلن وزارة الداخلية عدد المتظاهرين المشاركين في احتجاجات السبت.

ومنعت الشرطة المظاهرات حول شارع الشانزليزيه، أحد أهم الرموز في العاصمة، والجمعية الوطنية وقصر الإليزيه، وكاتدرائية نوتردام التي لحقت بها أضرار جسيمة جراء حريق في نيسان/أبريل الماضي.

ويواصل أصحاب السترات الصفراء احتجاجاتهم منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.