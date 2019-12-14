» كلمة مؤثرة للفنان أحمد حلمي بمنتدى شباب العالم

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أكد الفنان أحمد حلمي، أنه إنسان بغض النظر عن اسمه أو جنسيته، معقبًا: "أنا إنسان، وهذا لا يفرق كوني جورج أو محمد، أو كوني رجل أو امرأة".
وأوضح "حلمي"، خلال كلمته في افتتاح منتدى شباب العالم، مساء السبت، أن الإنسانية الموجودة داخل كل إنسان هي التي تؤدي إلى تقبل الآخر، والتعاطف معه والاستماع إليه، رغم اختلافه، متابعا: "مش من الإنسانية إننا نحول نعمة الاختلاف لخلاف، اللي خلقنا خلانا مختلفين، وخلق أيضًا شيء مشترك لا يوجد فيه خلاف أو اختلاف، بدليل تجمع شباب العالم في قاعة واحدة لهدف واحد، اللي جمعنا إنسانيتنا".
وتابع: "مش مهم اسمك أو لونك أو دينك، نقدر نعيش مع بعض، ودي حقيقية مؤكدة، ودا مش كلامي أنا، دا التاريخ بيقول كده".

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