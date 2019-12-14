خبير اقتصادي: "مصر دولة كبيرة وصاحبة قرار سيادي"

14 ديسمبر 2019 - 11:00 م

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن الصناعة عبارة عن قطاعات تُقسم إلى "صغيرة ومتوسطة وثقيلة"، مشيرا أن الصناعات الثقيلة من أقوى الصناعات ولها فائدة كبيرة ولكن على المدى البعيد وتحتاج تمويل دائم وتسهيلات حتى يكون لها مردود على الدولة.



وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر فضائية "نايل لايف"، مساء السبت، أن المستثمرين الصغار أو المستثمرين المتوسطين يواجهون عدة مشكلات في الصناعات المتعددة الأخرى، لأن الدول مرت بعدة مراحل وتم محاكاة الدولة المصرية من دولة مصنعة قوية، مشيرا أن سبب تسمية أمريكا بأقوى دولة في العالم يرجع إلى اقتصادها القوي وصناعة الحديد والصناعات الثقيلة لأنها الدولة الأولى في العالم من حيث الصناعات الثقيلة.



وأوضح أنه كلما تقدمت الدولة مراحل في الصناعة وأصبح لها نقاط تصدير في جميع دول العالم أصبحت لها مكانة عالمية وأصبح لها قرارار سياديا، مشيرا إلى أن مصر تتميز بالبعد الاستراتيجي والجغرافي والإقليمي الذي يجعلها دولة اقتصادية كبيرة وصاحبة قرار سيادي.

