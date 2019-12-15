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برلمانية: مصر لا تستطيع بمفردها تطوير أفريقيا

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البرلمانية بسنت فهمي
البرلمانية بسنت فهمي
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المصريون ـ متابعات

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أكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، عضو مجلس النواب، إنه بالنظر إلى خريطة العالم نجد أن أفريقيا والشرق الأوسط فقط أنسب أماكن لفتح استثمارات جديدة، حيث إن أوروبا وصلت إلى مستوى أعلى، بينما دول أفريقيا لديها ثروات عديدة وبها شباب ولكن ليس هناك تكنولوجيا أو أموال كافية لتطوير القارة.
وأضافت «فهمي»، خلال حوارها ببرنامج «حوار واستثمار»، على شاشة «الصحة والجمال»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي،: «لازم العالم يقعد مع بعضه ويتفق على علاقة ثلاثية عشان نصل إلى تنمية مستدامة لقارة مليئة بالثروات، ومليئة بالفقر والجهل والمرض والفساد والبيروقراطية».
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن مصر قامت بتطوير البنية التحتية، بينما باقي الدول القارة الأفريقية تعاني من مشاكل في البنية التحتية، كما أن أفريقيا في حاجة إلى سكك حديدية تربط بين الدول وبعضها البعض، وعمل صناعات ثقيلة، موضحًا أن مصر لا تستطيع بمفردها النهوض بالقارة الأفريقية.
وتابعت: «كفاية أصوات طلقات الرصاص وكفاية حروب ومنازعات، لازم نقعد مع بعض ونشوف كيف ندير الثروات، العالم أجمع يعاني من انكماش في الاقتصاد وداخل على ركود، فيجب عليهم التكاتف لفتح استثمارات جديدة».

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