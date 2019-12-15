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الطفل زين يكشف معلومة صادمة عن إصابته بالسرطان

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محارب السرطان
محارب السرطان
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المصريون ـ متابعات

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علق الطفل زين يوسف، قاهر السرطان، على مصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسي له خلال منتدى شباب العالم، قائلًا: "فرحت جدًا باللي عمله الرئيس معايا في منتدى شباب العالم".
وأضاف "يوسف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، على هامش منتدى شباب العالم، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء السبت، أنه شعر بالخوف عندما علم بإصابته بالسرطان؛ لأنه لم يكن يعلم معنى المرض، ولكنه شعر بذلك بسبب خوف والديه، متابعًا: "أجريت 45 عملية بسبب السرطان، بس الحمد لله أنا لسه هنا، وحياتي موقفتش بسبب السرطان".
وعلق والده، قائلًا: "اتاخدنا على خوانة لما عرفنا إنه مريض، وكنا مرعوبين"، موضحًا أن زين كان لديه خمس سنوات ونصف عند إصابته بالسرطان".

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