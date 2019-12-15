وزير إماراتي يكشف عن الملعوب القطري ضد السعودية

15 ديسمبر 2019 - 07:15 ص

حذر أنور قرقاش - وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية - من التسريبات القطرية التي تظهر من حين لآخر حول وجود مصالحة مع السعودية.



وقال "قرقاش" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : التسريبات القطرية الاخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات.



وأضاف: الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب.

