وزير إماراتي يكشف عن الملعوب القطري ضد السعودية

أحمد عادل شعبان
حذر أنور قرقاش - وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية - من التسريبات القطرية التي تظهر من حين لآخر حول وجود مصالحة مع السعودية.
وقال "قرقاش" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : التسريبات القطرية الاخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات.
وأضاف: الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب.
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