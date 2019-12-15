إصابة 14 شخصًا فى حريق مركب بالأقصر

15 ديسمبر 2019 - 09:31 ص

نجح رجال الحماية المدنية، في إنقاذ طاقم مركب سياحي بمحافظة الأقصر من الموت، فيما أصيب 14 شخصًا في حريق نشب بالمركب.

وتم نقل عدد منهم لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، فيما لم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح.

البداية تعود بعدما تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالأقصر إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من باخرة بمرسى الوطنية بمنطقة البغدادي وتحديدًا في غرف العاملين بالمركب لدى توقفها بالمرسى، ليدفع مدير إدارة الحماية المدنية بلنشات الإطفاء النهري إلى موقع الحريق موجهًا بسرعة محاصرة مصدر النيران.