الداخلية تلقى القبض على قاتل قريبتين من عائلة الأسد

ألقت الداخلية السورية القبض على مرتكب جريمة قتل الفتاتين هبة ونور فايز جبور، اللتين تجمعهما علاقة بالرئيس السوري، بشار الأسد، في منطقة القرادحة، حيث تم بدء التحقيقات معه للوقوف على ملابسات الجريمة.

وذكر بيان الداخلية، تفاصيل الواقعة، موضحًا أن المتهم قتل بالرصاص هبة فايز جبور، تبلغ 24 عامًا، وقربيتها نور 14 عامًا، وهما حفيدتان لبديع الأسد،عم الرئيس بشار الأسد، وقد أثار الحادث ضجة على مواقع التواصل .

من جانبها، ذكرت مواقع إعلامية موالية لنظام السوري، أن القاتل ارتكب جريمته اختفي عن الأنظار.

من جهتهم، نعي آل الأسد وآل جبور، الفتاتين التي تجمعهم صلة قرابة بالرئيس السوري،من خلال أمهما رتاج بديع الأسد،حيث يشير إلى أن وسيم بديع الأسد، أحد أقرباء الأسد، هو خال الفتاتين .

وجدير بالذكر، أن وسيم بديع الأسد، وهو خال الفتاتين من قادة ميليشيات النظام، وأصيب في إحدى المعارك، في وقت سابق، وتقول المعارضة إنه لا يظهر إلا مسلحًا ويرافقه عشرات الحراس والمركبات.