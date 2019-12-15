  • الأحد 15 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:23 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بالتفاصيل.. تعرف على رئيسة المجلس القومي للمرأة الجديدة

"استنى على التليفون".. تحرج المركز القومى للمرأة

خالد النبوي

خالد النبوي يفاجئ عمرو أديب على الهواء.. ماذا قال؟

ارشيف

حقيقة إلغاء الدعم العام المقبل

الإعلامي محمد الباز

الباز: اللي بيعترضوا دول شوية رعاع

انتحار شاب

انتحار شاب بالجيزة.. السبب صادم

أحمد موسي

أحمد موسى: كفاية وارحمونا

خالد النبوي:"الحكام عايزين يسيطروا عالشعوب ويفقروهم"

خالد النبوى يثير الجدل بسبب تصريحاته عن "صلاح"

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: طول عمرك إنسان يا ريس

أحمد الجارالله

الجار الله يكشف عن اتفاق بين قنوات التليفزيون العربية.. ما الأمر

قريبتين بشار الأسد

الداخلية تلقى القبض على قاتل قريبتين من عائلة الأسد

الداخلية تلقى القبض على قاتل قريبتين من عائلة الأسد

الحياة السياسية

قريبتين بشار الأسد
قريبتين بشار الأسد
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

الكويت تعتقل «إخوان» جُدد لتسليمهم لمصر

#

الكويت تلقي القبض على المتهم بتهديد أمن المملكة

ألقت الداخلية السورية القبض على مرتكب جريمة قتل الفتاتين هبة ونور فايز جبور، اللتين تجمعهما علاقة بالرئيس السوري، بشار الأسد، في منطقة القرادحة، حيث تم بدء التحقيقات معه للوقوف على ملابسات الجريمة.

وذكر بيان الداخلية، تفاصيل الواقعة، موضحًا أن المتهم قتل بالرصاص هبة فايز جبور، تبلغ 24 عامًا، وقربيتها نور 14 عامًا، وهما حفيدتان لبديع الأسد،عم الرئيس بشار الأسد، وقد أثار الحادث ضجة على مواقع التواصل .

من جانبها، ذكرت مواقع إعلامية موالية لنظام السوري، أن القاتل ارتكب جريمته اختفي عن الأنظار.

من جهتهم، نعي آل الأسد وآل جبور، الفتاتين التي تجمعهم صلة قرابة بالرئيس السوري،من خلال أمهما رتاج بديع الأسد،حيث يشير إلى أن  وسيم بديع الأسد، أحد أقرباء الأسد، هو خال الفتاتين .

وجدير بالذكر، أن وسيم بديع الأسد، وهو خال الفتاتين من قادة ميليشيات النظام، وأصيب في إحدى المعارك، في وقت سابق، وتقول المعارضة إنه لا يظهر إلا مسلحًا ويرافقه عشرات الحراس والمركبات.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلامية شهيرة: "بركب محاليل ومش قادرة أشرب"
» السبكي: 1700 موظف بالجهاز الإداري للدولة جاهزون لهذا الأمر
» العثور على مقبرة جماعية جديدة فى العراق
» الأهلى يتطلع لـ"الصدارة" على حساب الحرس
» نهاية مؤلمة لفتاة اعتدت على مسنة
» وعكة صحية طارئة لـ "منى فاروق"
» أسطورة تشيلسي: أنا منبهر بصلاح .. يفعل أشياءًا لا تٌصدق
» تعليق ناري من حسن يوسف على خلع شمس البارودي للحجاب
» مدير التعاقدات بالأهلي يكشف عن صفقة الأهلي "المنتظرة"
» أمير توفيق يفحر مفاجأة مدوية عن كهربا
» شاهد .. نقل منى فاروق للمستشفى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة