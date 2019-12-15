» نهاية مؤلمة لفتاة اعتدت على مسنة

15 ديسمبر 2019 - 10:13 ص

انتشر مقطع فيديو لـ"كوري جلينكروس" 23 عامًا وهي تضرب مسنة في أحد الأسواق التجارية بولاية فيكتوريا في أستراليا، في أبريل الماضي، ما أثار مواقع التواصل ضدها، وتحولت إلى شخصية مكروهة.

وبالرغم من أن الفتاة علقت على مقطع الفيديو بأنها كانت تعاني من نوبة صرع ولم تكن في حالة طبيعية إلا أن التعليقات المسيئة لها ظلت مستمرة، وأعلنت والدتها أنها توفيت وهي تحاول تصحيح خطأها، مؤكدة من إصابة ابنتها بالصرع الذي تحكم في تصرفاتها، وأن نوبات الصرع أحيانا كانت تصل إلي 15 نوبة في اليوم.

جدير بالذكر أن الأطباء أكدوا إصابة الفتاة بالصرع وقالوا أنها تعاني من إعاقة ذهنية هي السبب في تصرفاتها، وبالرغم من وفاتها إلا أنها رواد مواقع التواصل ما زالوا يرسلون لها رسائل سيئة.