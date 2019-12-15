» الأهلى يتطلع لـ"الصدارة" على حساب الحرس

15 ديسمبر 2019 - 10:26 ص

يستضيف فريق الأهلى نظيره حرس الحدود فى السابعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولى فى إطار مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

المارد الأحمر يدخل اللقاء وعينه على الثلاث نقاط، لمواصلة سلسلة الانتصارات الجيدة التى حققها الفريق مؤخرًا والتى كان آخرها أمام وادى دجلة بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيف.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب خاصة أن جميع الظروف مُهيّأة في القلعة الحمراء لتحقيق الفوز رغم قوة المنافس وكفاءة مدربه طارق العشري.

فى المقابل يدخل حرس الحدود المباراة بحثاً عن النقاط الثلاث لاسيما بعد التعثر فى أخر مباراتين سواء بالخسارة من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، ثم التعادل السلبى مع نادى مصر فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

وطالب طارق العشرى لاعبيه بضرورة اللعب بالتركيز وعدم التخوف من نتائج المارد الأهلى، مؤكدًا أن اللعب بجدية والابتعاد عن الأخطاء الدفاعية سيزيد فرص الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.