الباز: اللي بيعترضوا دول شوية رعاع

15 ديسمبر 2019 - 10:28 ص

أشاد الإعلامي محمد الباز، بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "منتدى الشباب جعل من مصر قبلة جديدة لكل شباب وشعوب العالم".

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور" ، أن حضور الرئيس يمثل حلقة تواصل مهمة بين الشباب المصري وكل شباب العالم من مختلف الدول، بالإضافة إلى أنها رسالة سلام للعالم أجمع.

وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت للعالم قوة مصر، إحنا مش شوية، الكل لازم يعمل حساب لدولة بقوة مصر، معقبا: "لازم نعرف اللي بيشوهوا صورة مصر ويعترضوا من أجل المعارضة شوية رعاع مش أكتر، لا يجب الالتفات لهم".