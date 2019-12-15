  • الأحد 15 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:25 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

إلقاء القبض على إخواني جديد بالكويت

بالتفاصيل.. تعرف على رئيسة المجلس القومي للمرأة الجديدة

"استنى على التليفون".. تحرج المركز القومى للمرأة

خالد النبوي

خالد النبوي يفاجئ عمرو أديب على الهواء.. ماذا قال؟

ارشيف

حقيقة إلغاء الدعم العام المقبل

الإعلامي محمد الباز

الباز: اللي بيعترضوا دول شوية رعاع

انتحار شاب

انتحار شاب بالجيزة.. السبب صادم

أحمد موسي

أحمد موسى: كفاية وارحمونا

خالد النبوي:"الحكام عايزين يسيطروا عالشعوب ويفقروهم"

خالد النبوى يثير الجدل بسبب تصريحاته عن "صلاح"

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: طول عمرك إنسان يا ريس

أحمد الجارالله

الجار الله يكشف عن اتفاق بين قنوات التليفزيون العربية.. ما الأمر

انتحار شاب بالجيزة.. السبب صادم

قضايا وحوادث

انتحار شاب
انتحار شاب
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

زوج يبتز زوجته بفيديوهات إباحية في أكتوبر..السبب صادم

#

انتحار طالب بالجيزة لفشله فى الحب والزواج

#

سبب صادم وراء محاولة شاب ذبح طفل أمام مقبرة

#

صادم.. انتحار طالب بقنا لهذا السبب

انتحار شاب

داخل غرفته

منيل شحة

بعد دخوله في حالة نفسية سيئة أقدم شاب بقرية منيل شيحة بالجيزة، على الانتحار داخل غرفته.

وكان قسم شرطة أبو النمرس قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه، حيث تم العثور عليه معلقًا في بنطال بسقف غرفته.

على الفور انتقلت قوات الأمن، حيث تبين صحة البلاغ، حيث تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكشفت التحريات عن أن الشاب إسلام.أ، 20 سنة، عاطل، كان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب منع والده له من النزول إلى الشارع.

وكان والده قد واجهه بهذه العبارة: " مفيش نزول من البيت لمدة أسبوع"، حيث تسبب ذلك لدخول الشاب في أزمة نفسية حادة دفعته إلى الانتحار.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد حادثة الفيديوهات.. جوهرة ترقص على "مافيا" وتثير ضجة
» إعلامية شهيرة: "بركب محاليل ومش قادرة أشرب"
» السبكي: 1700 موظف بالجهاز الإداري للدولة جاهزون لهذا الأمر
» العثور على مقبرة جماعية جديدة فى العراق
» الأهلى يتطلع لـ"الصدارة" على حساب الحرس
» نهاية مؤلمة لفتاة اعتدت على مسنة
» وعكة صحية طارئة لـ "منى فاروق"
» أسطورة تشيلسي: أنا منبهر بصلاح .. يفعل أشياءًا لا تٌصدق
» تعليق ناري من حسن يوسف على خلع شمس البارودي للحجاب
» مدير التعاقدات بالأهلي يكشف عن صفقة الأهلي "المنتظرة"
» أمير توفيق يفحر مفاجأة مدوية عن كهربا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة