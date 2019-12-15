محافظ القاهرة: مبادرة "عنيك فى عنينا" من أهم أدوات مكافحة العمى فى مصر

15 ديسمبر 2019 - 10:32 ص

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مبادرة عنيك فى عنينا التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية وتحت رعاية مجلس الوزراء..من أهم أدوات مكافحة مسببات العمى فى مصر وأن جهودها أثمرت فى إنقاذ الآف من شرائح غير القادرين على مقاومة هذا الوباء الخطير.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لقافلة مبادرة عنيك فى عنينا بحى الأسمرات والتى تم تنظيمها بدعم من نادي روتارى العروبة.

وأشاد محافظ القاهرة بالتنظيم للمبادرة مثمنا دور مؤسسة صناع الخير للتنمية فى العمل المجتمعى وإقامة مبادرتها فى مختلف المحافظات لتقديم خدماتها الطبية، مضيفًا أن قافلة اليوم شهدت حضور أسر كامله للكشف وإجراء الفحوصات، وهذا لزيادة الوعى الطبى لدى المواطنين بأهمية الفحص الدائم لهم، مقدمًا شكره لكل القائمين على مبادرة عنيك فى عنينا

من جانبه أوضح الدكتور أسامة عباس المشرف العام على المبادرة رئيس مجلس إدارة شركة أوركديا للصناعات الدوائية أن عنيك في عنيا تدخل هذه الأيام عامها الثالث وقد قامت ومنذ انطلاقها بتوقيع الكشف على أمراض العيون وتقديم العلاج وإجراء عمليات تشمل إزالة مياه بيضاء، وزرقاء، وظفرة، وياج، وزرع قرنية وغيرها من الجراحات التى تعد سببا رئيسيا لحدوث العمى على المدى البعيد كما يتم متابعة المريض حتى يتم علاجه بالإضافة إلى علم النظارات الطبية