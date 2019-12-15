  • الأحد 15 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:23 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بالتفاصيل.. تعرف على رئيسة المجلس القومي للمرأة الجديدة

"استنى على التليفون".. تحرج المركز القومى للمرأة

خالد النبوي

خالد النبوي يفاجئ عمرو أديب على الهواء.. ماذا قال؟

ارشيف

حقيقة إلغاء الدعم العام المقبل

الإعلامي محمد الباز

الباز: اللي بيعترضوا دول شوية رعاع

انتحار شاب

انتحار شاب بالجيزة.. السبب صادم

أحمد موسي

أحمد موسى: كفاية وارحمونا

خالد النبوي:"الحكام عايزين يسيطروا عالشعوب ويفقروهم"

خالد النبوى يثير الجدل بسبب تصريحاته عن "صلاح"

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: طول عمرك إنسان يا ريس

أحمد الجارالله

الجار الله يكشف عن اتفاق بين قنوات التليفزيون العربية.. ما الأمر

قريبتين بشار الأسد

الداخلية تلقى القبض على قاتل قريبتين من عائلة الأسد

والجمهور يعلق..

إعلامية شهيرة: "بركب محاليل ومش قادرة أشرب"

الصفحة الأخيرة

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

إعلامية كويتية شهيرة: صدام ما له حسنات وفرحنا بشنقه

#

بعد ظهورها بدون حجاب.. إعلامية سعودية شهيرة: " بن سلمان رائع"

#

شاهد.. إعلامية شهيرة تثير الغضب بفيديو أثناء استحمامها

#

إعلامية شهيرة تتعرض لحادث سير مروع

مجلس النواب

شرم الشيخ

منتدى شباب العالم

فاجأت الإعلامية سالي عبد السلام، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، بكشفها عن تدهور حالتها الصحية خلال الـ 72 ساعة الماضية، حيث اضطرت إلى تركيب بعض المحاليل حتى تستطيع الوقوف.

ونشرت سالي عبر "إنستجرام" صورة جديدة في مطار القاهرة الدولي، موضحة أنها متجهة إلى المملكة العربية السعودية لتقديم حلقة خاصة من برنامج "كلام نواعم" في فعاليات موسم الرياض، وحكت عن موقف صعب تعرضت له.

في البداية قالت إن والدتها لم تحضر جواز السفر الخاص بها، ما تسبب في تعطل سفرهما وشراء تذاكر سفر جديدة بسعر مرتفع للغاية.

ثم بعدها كشفت أنها تعاني منذ 72 ساعة ولا تستطيع الأكل أو حتى شرب الماء، ما اضطرها لتركيب محاليل طبية، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

في المقابل، تفاعل متابعوها مع البوست، وجاءت التعليقات كالآتي:"ألف مليون سلامة"، "ربنا يشفيكي ويعافيكي".


View this post on Instagram

الى #موسم_الرياض ?? حاجة بإذن الله اول مرة تحصل فى موسم الرياض ..يا رب خير يا رب بعد ما وصلنا المطار اول مرة تحصل لينا سبحان الله امى نسيت الباسبور افتكرت انى اخدته زى كل سفرية واعتمدت عليا قعدنا فى المطار 6 ساعات للرحلة اللى بعدها اضطريت اشترى تيكتس جديدة بتمن عمره ما حصل اصلاً ماشى يا امى فداكى ????وانا بقالى 72 تقريباً منمتش واول مرة تحصلى فى حياتى ووالله حتى المياة مش الاكل اصلاً كمان مفيش حاجة بتقعد او تدخل معدتى ادعولى بالله عليكوا ?? مشربتش تقريباً بجرب كل شوية ومبينفعش طول اليوم والله تعبت ..اخدت محاليل الحمدلله الحمدلله الحمدلله بقولكم ومحتاجة دعوة حلوة بالله عليكم محتاجش اى دكتور الا دعاكم يا رب انتوا #رزقى ...#رزقى_واسع فيكم والله @alqasemia_palestain العباية مرة تجنن???? من اشطر المصممات السعوديات..بحب العبايات??

A post shared by Sally Abdalsalam (@sallyabdalsalam) on

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلامية شهيرة: "بركب محاليل ومش قادرة أشرب"
» السبكي: 1700 موظف بالجهاز الإداري للدولة جاهزون لهذا الأمر
» العثور على مقبرة جماعية جديدة فى العراق
» الأهلى يتطلع لـ"الصدارة" على حساب الحرس
» نهاية مؤلمة لفتاة اعتدت على مسنة
» وعكة صحية طارئة لـ "منى فاروق"
» أسطورة تشيلسي: أنا منبهر بصلاح .. يفعل أشياءًا لا تٌصدق
» تعليق ناري من حسن يوسف على خلع شمس البارودي للحجاب
» مدير التعاقدات بالأهلي يكشف عن صفقة الأهلي "المنتظرة"
» أمير توفيق يفحر مفاجأة مدوية عن كهربا
» شاهد .. نقل منى فاروق للمستشفى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة