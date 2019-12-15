» إعلامية شهيرة: "بركب محاليل ومش قادرة أشرب"

فاجأت الإعلامية سالي عبد السلام، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، بكشفها عن تدهور حالتها الصحية خلال الـ 72 ساعة الماضية، حيث اضطرت إلى تركيب بعض المحاليل حتى تستطيع الوقوف.

ونشرت سالي عبر "إنستجرام" صورة جديدة في مطار القاهرة الدولي، موضحة أنها متجهة إلى المملكة العربية السعودية لتقديم حلقة خاصة من برنامج "كلام نواعم" في فعاليات موسم الرياض، وحكت عن موقف صعب تعرضت له.

في البداية قالت إن والدتها لم تحضر جواز السفر الخاص بها، ما تسبب في تعطل سفرهما وشراء تذاكر سفر جديدة بسعر مرتفع للغاية.

ثم بعدها كشفت أنها تعاني منذ 72 ساعة ولا تستطيع الأكل أو حتى شرب الماء، ما اضطرها لتركيب محاليل طبية، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

في المقابل، تفاعل متابعوها مع البوست، وجاءت التعليقات كالآتي:"ألف مليون سلامة"، "ربنا يشفيكي ويعافيكي".