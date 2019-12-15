مستشار بن زايد عن فترة حكمه: نعيش العهد المحمدي

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بن زايد

عبد الخالق

العهد المحمدي

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إننا نعيش العهد المحمدي في إشارة إلى حكم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر: "نعيش العهد المحمدي بثقة وعزيمة وتفاؤل ونتجه نحو المستقبل بجناحين قويين".

وفي تدوينة أخرى غرد عبد الخالق قائلاً: "يكفي أن كل شعبه وأكثر من نصف الشعب العربي آمنوا به وأحبوه وأعطوه الثقة الكاملة".

يذكر أن عبد الخالق كان قد حذر في تدوينات سابقة من أخطار تهدد وجود الإمارات بالقول: "مجرد سؤال خطر على البال: هل طرح أحدهم قضية الخلل السكاني الذي تعيشه الإمارات خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2019".

وعلق حينها أحد رواد "تويتر": "الخلل السكاني ليس بالإمارات فقط بل بمعظم دول الخليج وهو وفي الإمارات وقطر بشكل خاص وهذا يجب مناقشته فعلاً لأنه سيؤدي إلى مخاطر على الأمن الوطني والإقليمي والقومي للمجتمعات الأصلية ويهدد وجودها، بعد أن أصبح المواطنون مجرد أقلية من الأقليات بين السكان وهذا ليس وليد اللحظة".

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