إحصائية صادمة عن المعاقين فى الجيش الإسرائيلى

15 ديسمبر 2019 - 11:37 ص

تحتفل إسرائيل اليوم بيوم الاعتراف بمعاقي الجيش الإسرائيلي ومصابي الحروب والعمليات الأمنية الذين وصل عددهم إلى 57.277 معاقا يتلقون العلاج في مراكز التأهيل بينهم 590 جنديًا مصابًا بإعاقة كاملة.

واعترفت وزارة الجيش الإسرائيلي بـ817 من مصابي "الجرف الصامد" في الحرب الأخيرة علي غزة بأنهم معاقو الجيش الإسرائيلي، حسبما نشرت صحيفة "معاريف الإسرائيلية".

جدير بالذكر أن التقرير أشار إلى أن حوالي 5000 من هؤلاء الجنود معاقين تم الاعتراف بهم كمرضى يعانون من الصدمة النفسية بينهم 588 من الجنود الذين شاركوا بالحرب الأخيرة علي غزة.