النبوي: "جيهان السادات أخبرتني بهذا الأمر.. بعد مسرحية "كامب ديفيد"

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خالد النبوي
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صرح الفنان خالد النبوي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "أم بي سي مصر"، بأنه رفض أداء شخصية الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، في مسرحية "كامب ديفيد"، التي تم عرضها باللغة الإنجليزية على المسارح الأمريكية.

وأوضح الفنان خالد النبوي، خلال لقائه، أن الافتتاح قد شاهده الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية جيمي كارتر، وزوجته، والسيدة جيهان السادات، والمهندس جمال السادات ونانا السادات وحفيدة الرئيس السادات.

وأضاف: أنه لم يخش أي أحد أثناء تصويره للعمل بقدر خوفه من جيهان السادات: "هي قالتلي أنا شوفته على المسرح ومكنتش متصورة اللي بيتقال على المسرح".

وأكد "النبوي" أنه قام بتقليد الرئيس الراحل محمد أنور السادت في لغته الأجنبية: "كان لازم اشتغل على حاجات كتير".

ومسرحية "كامب ديفيد" تم عرضها عام 2016، فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على واحد من أكبر وأهم المسارح هناك وهو مسرح "old globe "، من بطولة النجم خالد النبوى، الذي جسد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وريتشارد توماس، الذى يجسد شخصية جيمى كارتر رئيس الولايات المتحدة الأسبق، ومن إخراج المخرجة مولى سميث.


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