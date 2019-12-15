  • الأحد 15 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

انطلاق فعاليات الجلسة الثانية بمنتدى شباب العالم

رئيس وزراء الهند

سقوط رئيس وزراء الهند على وجهه بعد مظاهرات المسلمين

الرئيس السيسي

السيسي: "عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العشب"

أبو الغيط

أبو الغيط: القضية الفلسطينية ضاعت.. والثمن سيكون غاليًا

الرئيس السيسي

سر بكاء السيسي خلال منتدى شباب العالم

محمد صلاح

"صلاح" على رأس قائمة ليفربول بمونديال الأندية

خالد النبوي

النبوي: "جيهان السادات أخبرتني بهذا الأمر.. بعد مسرحية "كامب ديفيد"

ميلانيا وترامب

فتاة التوحد تتسبب في أزمة بين ترامب وميلانيا

انتصار السيسي

انتصار السيسي: نستكمل حلمًا بدأناه منذ عامين

معاقي الجيش الإسرائيلي

إحصائية صادمة عن المعاقين فى الجيش الإسرائيلى

سر بكاء السيسي خلال منتدى شباب العالم

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الطفل زين يكشف معلومة صادمة عن إصابته بالسرطان

#

"السيسي" يكشف عن حلمه الذي تحقق

#

بالصور.. ظهور مفاجئ لـ"أحمد حلمي" في منتدى شباب العالم

#

فعاليات افتتاح منتدى شباب العالم بحضور السيسي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

ميلانيا ترامب

فتاة التوحد

بكى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء مصافحته طفل السرطان، خلال منتدى شباب العالم، عقب رواية الطفل برحلة كفاحه العظيمة، وألقى الطفل الشهير بـ"قاهر السرطان" كلمته حاكيًا تجربة الجهاد والتحمل حتى تمكن من هزيمة المرض الخبيث.

ووجه الطفل رسالته للعالم، قائلاً: إذا تمكنت من هزيمته أنا عمري 12 عامًا فإنه يمكنكم ذلك، رافعًا شعار "ألا يستسلم أبدًا" .

وبعد انتهاء الطفل من خطابه وسط تفاعل كبير من جمهور الحاضرين، طلب منه الرئيس "السيسي" مصافحته قائلاً: "هل لي أن أصافحك، ثم صعد على المسرح وصافح الطفل واحتضنه متأثرًا به، وسط تصفيق وتفاعل كبير".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» أسماء جديدة بقائمة الزمالك لمواجهة الطلائع
» حملة اعتقالات واسعة للمتظاهرين بعد فوز رئيس الجزائر الجديد
» زلزال عنيف يضرب الفلبين ويسجل 6.9 ريختر
» اتفاقية جديدة توقعها السودان وجوبا لحسن النوايا
» عزيزة جلال تغنى "مستنياك" بالحجاب فى السعودية
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى
» بعد حادثة الفيديوهات.. جوهرة ترقص على "مافيا" وتثير ضجة
» إعلامية شهيرة: "بركب محاليل ومش قادرة أشرب"
» السبكي: 1700 موظف بالجهاز الإداري للدولة جاهزون لهذا الأمر
» العثور على مقبرة جماعية جديدة فى العراق
» الأهلى يتطلع لـ"الصدارة" على حساب الحرس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة