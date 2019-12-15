سر بكاء السيسي خلال منتدى شباب العالم

15 ديسمبر 2019 - 12:52 م

بكى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء مصافحته طفل السرطان، خلال منتدى شباب العالم، عقب رواية الطفل برحلة كفاحه العظيمة، وألقى الطفل الشهير بـ"قاهر السرطان" كلمته حاكيًا تجربة الجهاد والتحمل حتى تمكن من هزيمة المرض الخبيث.

ووجه الطفل رسالته للعالم، قائلاً: إذا تمكنت من هزيمته أنا عمري 12 عامًا فإنه يمكنكم ذلك، رافعًا شعار "ألا يستسلم أبدًا" .

وبعد انتهاء الطفل من خطابه وسط تفاعل كبير من جمهور الحاضرين، طلب منه الرئيس "السيسي" مصافحته قائلاً: "هل لي أن أصافحك، ثم صعد على المسرح وصافح الطفل واحتضنه متأثرًا به، وسط تصفيق وتفاعل كبير".