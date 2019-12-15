حرق مقرين لحزبي "عون" و"الحريري"

15 ديسمبر 2019 - 01:53 م

أحرق مجهولون مقر التيار الوطني الحر الذي يرأسه ميشال عون ووزير خارجيته جبران باسيل، ومقرًا آخر لتيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري في محافظة عكار شمال لبنان، حسبما نشر الإعلام اللبناني المحلي.

وأدانت اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر" الاعتداء على مقرها لافتة إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، ومتسائلة في بيانها لماذا بعد حمانا وطرابلس وجونية يأتي دور عكار اليوم؟ وما الهدف من ذلك".

في سياق متصل أصدر تيار المستقبل بيانًا قال فيه: "تزامن الاعتداء على المكتب مع اعتداء مماثل على مكتب التيار الوطني الحر وهو عمل مشبوه من قبل جهات مجهولة تحاول استغلال التناقضات وإثارة الفتن بين أبناء المنطقة الواحدة".





#عكار يلي حرق مكتب تيار المستقبل هدول شباب زعران وانشالله يضل تيار المستقبل وسعد الحريري قاهركم انتو كلشي يلي بدكن ياه انو تخربو مكاتب تيار المستقبل بس انا ابن عكار بقول لا هل شباب زعران فشرتو على كل واحد بدو يخرب مكتب تيار المستقبل ??#الحريري pic.twitter.com/QxYE7H89dD — Kousay Al Fager?????? (@kousayfager1999) 15 ديسمبر 2019

يعتدون على مكتب التيار في عكار pic.twitter.com/fc7juBdEt4 — george.se???? (@georgese16) 15 ديسمبر 2019

مناضلون حتى التحرير

مقاومون حتى التحرر

عن احراق مكتب التيار الوطني الحرّ في عكار

أيها الحاقدون نحن هنا #التيار_الوطني_الحر pic.twitter.com/iLrdWq1bBF — roulahaddadghorra (@roulahaddadgho1) 15 ديسمبر 2019

عند الثالثة فجر اليوم، أقدم مجهولون على إحراق مكتب التيار الوطني الحر، هيئة الجديدة-عكار وقد شوهدت النيران تلتهب وفرّ المجهولون الى جهة مجهولة pic.twitter.com/Vt8TygtnNL — Batoul kanjo (@Batoul23859110) 15 ديسمبر 2019