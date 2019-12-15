» تشكيل الإسماعيلي لمواجهة نادى مصر

محمد عبد الحارس
أعلن أدهم السلحدار المدير الفنى للإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد مجدي
خط الدفاع: محمد بيومي، باهر المحمدي، محمدهاشم، محمود البدري.
خط الوسط: محمود عبدالعاطي دونجا، محمد مخلوف، عبدالرحمن مجدي، همام طارق
خط الهجوم: بيكيتي سيلفا، محمد الشامي.
وجلس على دكة البدلاء كلًا من "محمد فوزى، عماد حمدى، محمد مجدى الجمل، محمد صادق،محمد حمدي ذكي، بنسون شيلونجو، أحمد مدبولي".
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