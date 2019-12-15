» تشكيل الإسماعيلي لمواجهة نادى مصر

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أعلن أدهم السلحدار المدير الفنى للإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة نادي مصر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: محمد بيومي، باهر المحمدي، محمدهاشم، محمود البدري.

خط الوسط: محمود عبدالعاطي دونجا، محمد مخلوف، عبدالرحمن مجدي، همام طارق

خط الهجوم: بيكيتي سيلفا، محمد الشامي.

وجلس على دكة البدلاء كلًا من "محمد فوزى، عماد حمدى، محمد مجدى الجمل، محمد صادق،محمد حمدي ذكي، بنسون  شيلونجو، أحمد مدبولي".


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