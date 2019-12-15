» «الثقافة» تنعى مصمم الاستعراضات الرائد حسن عفيفى

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات مصمم الاستعراضات الكبير الفنان حسن عفيفى الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر بعد صراع مع المرض عن عمر جاوز 77 عامًا وقالت إن الموت غيب أحد ملهمي الفنون الشعبية قبل تكريمه فى الاحتفالات بمناسبة مرور 60 عاما على تكوين فرقة رضا التى شارك فى تأسيسها وسطر معها تاريخاً مشرفاً.

وأشارت إلى أن الراحل ساهم فى تطوير مفهوم الاستعراض وابتكر أعمالاً ستبقى خالدة فى الذاكرة والوجدان وكان أيقونة لامعة فى هذا المجال.

يشار إلى أن الراحل حسن عفيفى بدأ حياته عارضًا بفرقة رضا وشارك بالأداء فى عدة أفلام سينمائية منها غرام فى الكرنك، إجازة نصف السنة وفتاة الاستعراض، ثم اعتزال وعمل كمصمم استعراضات ومن أهم أعماله الفوازير إلى جانب الكثير من الأعمال المسرحية والتليفزيونية، كرمته وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية فى افتتاح الدورة السابعة من مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور خلال أبريل الماضى.