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طلب برلماني عاجل للحكومة بشأن البطالة

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حسن علام- متابعات

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البرلمان

الحكومة

البطالة

طالب صلاح شوقي عقيل، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح سياستها بشأن الإجراءات التي اتخذتها من أجل الحد من معدلات البطالة.

وقال عقيل، في طلبه اليوم، تمتلك محافظة سوهاج فرص استثمارية جيدة، نظرًا لتوسطها محافظات الصعيد، فالمحافظة تبعد 500 كيلو تقريبًا عن القاهرة، كما تبعد نفس المساحة عن أسوان أقصى الجنوب، وترتبط المحافظة بشبكة طرق حديثة مع المحافظات المجاورة، ويوجد بها مطار دولي، وطريق يربطها بميناء سفاجا البحري، تصلح لإقامة مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل للشباب.


وأوضح عضو البرلمان، أن محافظة سوهاج وضعت في خطتها 4 مشروعات تنموية كبرى وهي إنشاء مصنع للأسمدة، وإنشاء مصنع للأسمنت، وإنشاء مدينة ترفيهية، ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربية، غير أنها تحتاج إلى تمويل، فضلًا عن أربعة مناطق صناعية توفر آلاف فرص العمل لو أحسن استغلالها جيدًا.


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