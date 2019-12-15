فيديو لطالبة طب يثير ضجة في السعودية

15 ديسمبر 2019 - 05:01 م

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لطالبة بكلية الطب وهي تبيع الشاي في أحد شوراع العاصمة الرياض.

واحدث الفيديو ضجة على موقع "تويتر"، خاصة مع عدم الاعتياد على مثل هذه المشاهد في المملكة.

وأعرب العديد من المغردين عن إعجابهم بعمل الفتاة، في حين أكد آخرون أنها فتاة عصامية متمنين لها التوفيق في دراستها.