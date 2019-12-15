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الملعب التونسي يهزم النجم الساحلي بثلاثية

الرياضة

النجم الساحلى
النجم الساحلى
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أمير سعد

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المصريون

النجم الساحلى

الملعب التونسي

تلقى فريق النجم الساحلي خسارة مفاجئة أمام الملعب التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري التونسي.

أنهى النجم الشوط الأول متأخرًا بهدفين سجلهما جاي مبينزا في الدقيقتين 33 و47.

قلص أبناء المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو الفارق بهدف حازم الحاج حسن في الدقيقة 64.

إلا أن النجم الساحلي لم يهنأ بهذا الهدف، بل أضاف جاي مبينزا الهدف الثالث للملعب التونسي وله في الدقيقة 65.

وأضاع فريق النجم الساحلي ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بتسديدة في العارضة.

بتلك النتيجة توقف رصيد النجم عند 17 نقطة في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد الملعب التونسي إلى 21 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.


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