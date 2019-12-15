بالصور.. حرق مقر تابع لـ"سعد الحريري" بلبنان

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حرق مقر

شهدت منطقة عكار شمال لبنان، اليوم الأحد، حرق مقرين أحدهما تابع لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، والآخر للتيار الوطني الحر.

ودخل مجهولون ليل الأحد إلى المكتب الرئيس لـ "تيار المستقبل" في بلدة خريبة الجندي، بعد كسر زجاج أحد الأبواب الخلفية، وأشعلوا النار في القاعة الرئيسة للمركز، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وسبق ذلك في الليلة نفسها فعل مماثل طال مكتبا لـ"التيار الوطني الحر" في "جديدة الجومة" في عكار، إذ أقدم مجهولون على كسر الباب الزجاجي الخارجي وإضرام النار في المكتب، وفروا الى جهة مجهولة.

وحضرت على الفور عناصر من القوى الأمنية وباشرت التحقيق لكشف هوية الفاعلين في الحادثين.


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